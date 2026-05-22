В Турция хиляди поддръжници на опозиционната Народнорепубликанска партия излязоха по улиците на Анкара и Истанбул, след като съдът отстрани нейния лидер Йозгюр Йозел.

С решението си, което представлява пореден удар срещу опонентите на президента Ердоган, съдът обяви за невалиден партийния конгрес от 2023 г., на който Йозел беше избран за председател.

Магистратите постановиха на поста да бъде възстановен бившият председател Кемал Кълъчдароглу.

От Народнорепубликанската партия отхвърлиха решението като „опит за преврат“ и обвиниха правителството, че използва съдилищата за преследване на политически опоненти. Според властите съдът е възстановил вярата на турците във върховенството на закона.

