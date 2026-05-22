Гасенето на пламъците продължава
Най-малко един човек загина и няколко души бяха сериозно ранени при експлозия в нефтохимическия завод на унгарския концерн МОЛ в град Тисауйварош, Източна Унгария, предаде "Ройтерс".
Премиерът Петер Мадяр написа във Facebook, че министърът на икономиката Ищван Капитан и изпълнителният директор на МОЛ Жолт Хернади пътуват към мястото на инцидента. Мадяр публикува и снимка, на която се вижда нефтохимическия завод, над който се издига гъст дим.
"В завода на "МОЛ Петрокемикълс" в Тисауйварош e имало експлозия при на рестартирането на инсталация "Олефин 1". Пожарникарите са локализирали пламъците, операцията продължава", пише в изявлението на унгарския концерн.
"Олефин 1" е инсталация за парен крекинг и има капацитета да произвежда около 370 000 тона етилен годишно. В Тисауйварош има две такива инсталации, чийто общ капацитет за производство на етилен възлиза на 660 000, сочат данни, публикувани на уебсайта на МОЛ.
Редактор: Дарина Методиева
