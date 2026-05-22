„Открихме единадесет зрелостници, които имаха такива устройства”, коментира директорът на ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров” - Хасково Деян Янев в ефира на предаването „Здравей, България” по NOVA, след като ученици бяха заловени в опит за преписване по време на матурата по български език и литература.

Единадесет зрелостници са били хванати в опит за преписване по време на матурата по български език и литература в езиковата гимназия в Хасково. Случаят е определен като рекорден, тъй като всички са били в едно и също училище, по едно и също време.

Хванаха 11 зрелостници да преписват на матурата по БЕЛ в Хасково

„Случи се това, че открихме единадесет зрелостници, които имаха такива устройства”, обясни директорът Деян Янев, като посочи, че става дума за два вида техника – едното устройство е за безжична връзка от близко разстояние, а другото работи със SIM карта и позволява предаване на сигнал от по-голямо разстояние.

По думите му схемата е включвала хора, разположени в автомобили около училището, които са подавали информация към ученици в залата. „Имаше автомобили в околността на училището, в които имаше хора, които предаваха информация към други, които бяха вътре в залата”, посочи той. Съвместно с полицията е извършена проверка в района, при която е засечено предаване на информация. „Полицаят попада директно на човек, който държи смартфон в ръка и на смартфона е изписано, получаваме отговорите”, добави Янев.

Първият ученик се е издал сам. „Понеже е чуло, че ние проверяваме отвън приятелите му, му стана лошо и само се е издал, че има слушалки“, разказа директорът. След това, по негови думи, учениците са били разпознати по външен вид и поведение, като „един по един ги разкрихме”. Всички са свалили доброволно устройствата си, като „никой не ги е принуждавал на сила”.

Устройствата са били прикрепени към телата на зрелостниците. „Облепени са отпред на гърдите и много лесно се откриват”, посочи Янев и допълни, че при проверка могат да бъдат установени чрез допир.

Според него учениците са били подведени. „Обяснявам си го с това, че някой ги е изкушил за лесен начин на постигане на резултат и те са се изкушили като наивни млади хора”, каза той. По думите му това е несправедливо спрямо останалите, които са се готвили.

Работите на хванатите зрелостници са анулирани, но те могат да се явят отново на изпит. „Нямам сведения или информация, нито пък знам да има нормативен акт, който да им възлага такава отговорност”, уточни директорът относно допълнителни санкции.

Янев заяви, че не очаква подобни опити да се повторят. „Не очаквам, защото те вече са предупредени и знаят, че ние правим такива проверки“, коментира той.

По отношение на контрола директорът посочи, че съществуващите правила са достатъчно строги. „Правилата за информационна сигурност разписват изключително строги мерки и много подробни мерки”, каза той и допълни, че при прилагането им няма да има проблеми.

Като възможни решения бяха посочени провеждане на изпита в електронен формат и ограничаване на комуникациите. „Да се сложат устройства, така че да не може да се получава и предава сигнал. Всички безжични връзки да бъдат спрени за времето на изпита”, предложи Янев.

Повече гледайте във видеото.