Днес в Народното събрание депутатите отново разглеждат създаването на Комисия за противодействие на корупцията.

Основният мотив е да бъдат спасени европейски средства по Плана за възстановяване и устойчивост.

На първо четене: Приеха създаването отново на Комисия за противодействие на корупцията

Става дума за около 215 млн. евро, които Европейската комисия задържа заради неизпълненото изискване България да има политически независим антикорупционен орган. Освен това Брюксел вече предупреди, че след закриването на предишната комисия може да поиска и връщане на около 143 млн. евро, изплатени по-рано именно за тази реформа.

Предвижда се създаването на петчленна Комисия за противодействие на корупцията, като членовете ѝ ще бъдат избирани от различни институции - Народното събрание, президента, върховните съдилища и Висшия адвокатски съвет. Мандатът на комисията ще бъде пет години без право на преизбиране, а председателството ще се ротира ежегодно чрез жребий.

Комисията ще има широки правомощия - от превенция и анализ на корупционни рискове до разследване на престъпления като подкупи, злоупотреба със служебно положение и пране на пари, както и проверки на имуществени декларации и конфликт на интереси. Предвижда се и възможност за оперативно-издирвателна и разследваща дейност.

