По-малко опаковки на боклука от лятото. Хартията за бургери и дюнери, например, ще бъде забранена от 12 август. Причината е нов европейски регламент, чиято цел е да бъдат намалени еднократните отпадъци с 15% до 2040 година. За стъпките и механизмите това да се случи разясни повече Богомил Николов от Асоциация „Активни потребители”в ефира на „Пресечна точка”.

„Хартията за бургери и дюнери ще бъде заменена с такава, която не съдържа пластмаса в себе си, но пък трябва да знаем, че после ще оставаме с по-мазни ръце. Точно това е проблемът – че мислим как да ни е по-чисто, по-лесно. Истински важното е, че трябва да си даваме сметка какво причиняваме на себе си и на природата при прекомерната употреба на пластмаса”, каза експертът.

По думите му изключително опасни са микропластмасите, които навлизат в тялото ни. „Всички отпадъци отиват във водите, после навлизат в организма ни, като ядем риба”, посочи той.

За пример Николов посочи скандинавските страни, където по думите му „е срамно човек да носи пластмасова бутилка с вода”. „Пластмасовите прибори вече са забранени в България, но въпреки това те продължават да се продават и да се използват”, подчерта той.

В заключение Николов настоя осъзнато всеки човек да търси алтернативи – чрез стъкло, метали и екоматериали.

Редактор: Дарина Методиева