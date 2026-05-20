Путин и Си обявиха „мултиполярен световен ред“ по време на срещата в китайската столица
Владимир Путин и Си Дзинпин не са се договорили за подробностите около газопровода между Русия и Китай. По време на държавното посещение на руския лидер в Пекин президентът на Русия подписа с китайския си колега повече от 20 споразумения за търговия и технологии, както и декларация за „мултиполярен световен ред“.
Путин се надяваше да размрази предишното споразумение за доставка на газ за Китай, което е блокирано от години. Дългото съвместно изявление само споменава руските газови доставки, но не показва, че двамата лидери са постигнали драстичен пробив.
Владимир Путин пристига на двудневно държавно посещение в Китай
"Бих искал да подчертая, че Русия и Китай са важни търговски партньори. През 2025 година двустранният търговски оборот достигна близо 240 милиарда долара. Структурата на тази търговия се разшири, особено чрез включването на стоки с висока добавена стойност", заяви руският президент Владимир Путин.
От своя страна китайският лидер подчерта, че: "Ние се придържаме към взаимно уважение, равенство, доверие и сътрудничество, от което всички печелят, като правим важен принос за защитата на международната справедливост и правосъдие и насърчаваме нов тип международни отношения. Отношенията между Китай и Русия се превърнаха в ключова стабилизираща сила на фона на промени, невиждани от век".
