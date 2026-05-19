Руски ракетен удар в центъра на град Прилуки в северната украинска Черниговска област е убил двама души и е ранил поне още 17, включително 14-годишно момче, съобщи областният управител, цитиран от „Ройтерс”.

При атаката е бил ударен бизнес обект, а разположени наблизо търговски център и супермаркет са били повредени, съобщи областният управител Вячеслав Чаус в приложението за съобщения Telegram.

Днес сутринта руските сили нанесоха удари по няколко обекта на газовата инфраструктура в Черниговска област, съобщи „Укринформ”, цитирайки информация на групата „Нафтогаз”.

„Сутринта на 19 май врагът нанесе едновременни удари по няколко обекта на газовата инфраструктура в Черниговска област. В резултат на ударите с дронове на територията на производствените съоръжения е регистрирано унищожаване на критично важно оборудване. Персоналът от един от атакуваните обекти беше евакуиран и нямаше жертви”, се казва в изявлението.

Отбелязва се, че в момента се изясняват последствията от атаката и мащабът на щетите.

Както беше съобщено по-рано, късно снощи руските сили атакуваха съоръжения на групата „Нафтогаз” в Днепропетровска област с три балистични ракети, при което са били ранени две служителки на комплекса от бензиностанции, управляван от „Укрнафта”.

