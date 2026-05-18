Стачка парализира най-голямата железопътна мрежа за пътуващи в Съединените щати. Хиляди служители на железопътната линия „Лонг Айлънд” в Ню Йорк излязоха на протест, а движението на влаковете беше спряно за трети пореден ден.

Всеки ден линията превозва между 250 000 и 300 000 души между Лонг Айлънд и Ню Йорк. Заради стачката стотици хиляди пътници изпитват сериозни затруднения с придвижването до Манхатън и Куинс. Синдикатите настояват за нов трудов договор, по-добри условия и по-високи заплати. Преговорите между работниците и транспортните власти продължават, но засега няма постигнато споразумение.

На косъм от трагедия: Спасиха 11 души след авикатастрофа край Флорида (ВИДЕО)

Редактор: Ивайла Маринова