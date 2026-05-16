Френските власти арестуваха шестима души, заподозрени в развяване на палестинско знаме от Айфеловата кула без разрешение. Френският клон на климатичната активистка група Extinction Rebellion пое отговорност за окачването на голямото знаме от първия етаж на кулата в петък следобед. Представител заяви, че изпраща „послание в подкрепа“ на палестинците, обвинявайки Израел в извършване на „кланета“ в Газа, както и в „екоцидни престъпления“, включително изкореняване на маслинови дървета на палестинска земя.

Знамената на Израел и Палестина, както и гълъб и маслинова клонка, бяха прожектирани през септември върху Айфеловата кула, преди Франция да признае палестинската държава. През октомври 2023 г., след като палестинската войнствена група „Хамас“ извърши смъртоносни атаки срещу Израел, които предизвикаха войната в Газа, кулата беше осветена с израелското знаме.

