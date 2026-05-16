Подкрепата за DARA преди големия финал на „Евровизия” идва от всички посоки – дори и от света на технологиите. AI роботът Робърт се превърна в истинска атракция в центъра на София, след като танцува в ритъма на българската песен „Бангаранга” на столичния булевард „Витоша”.

Любопитната сцена бързо привлече вниманието на минувачите, които спираха, снимаха и аплодираха робота, разкършил „метални“ движения под звуците на парчето, с което DARA ще представи България на финала на конкурса.

Днес DARA излиза под номер 12 на финала на големия музикален конкурс. Важно е да се има предвид, че зрителите в България не могат да гласуват за българския изпълнител, но всички наши сънародници в чужбина могат да дадат своя вот за DARA според номерата, обявени за страната, в която се намират, или чрез официалната онлайн платформа на конкурса.

