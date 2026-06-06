Популярната комедия „Жените за риба“ поставя с много хумор въпроса дали риболовът е само мъжко занимание, или това е поредният мит за отношенията между половете. Постановката, написана от Ангел Калев и режисирана от Мартин Каров, скоро започва лятното си турне в България.

В ефира на „Събуди се“ актьорите Александър Сано и София Маринкова разказаха повече за спектакъла, в който участват още Александра Сърчаджиева и Роберт Янакиев. Историята проследява две приятелски семейства, чиито отношения са подложени на изпитание, след като жените решават да придружат мъжете на риболов. На пръв поглед невинната ситуация води до поредица от комични обрати и разкриване на дълго пазени тайни.

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По думите на актьорите, спектакълът съчетава много смях с разпознаваеми житейски ситуации и е подходящ за публика от различни възрасти. София Маринкова сподели, че нейният син, запален рибар, е определил постановката като най-доброто представление, което е гледал.

Гостите засегнаха и темата за съвременните отношения в дигиталната епоха. Александър Сано подчерта значението на живия човешки контакт, като отбеляза, че технологиите са полезни, но не могат да заменят истинското общуване между хората.

Лятното турне на „Жените за риба“ ще премине през Русе, Варна, Козлодуй, София, Велико Търново и Пловдив. След представленията в страната екипът планира и срещи с българската публика зад граница.

Редактор: Цветина Петкова