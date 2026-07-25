Двамата пострадали при вчерашната катастрофа на пътя Русе - Бяла остават за лечение в университетска болница "Канев".

43-годишен мъж е бил опериран, настанен е в интензивно отделение, а 12-годишно дете е прегледано от педиатри.

Четирима загинаха при катастрофа на пътя Русе - Бяла, трима са в болница (ВИДЕО+СНИМКИ)

Няма сериозни наранявания и е оставено за наблюдение в хирургията. Шофьорът на камиона, участвал в сблъсъка, няма сериозни травми. Четирима загинаха в катастрофата- шофьорът на минивана, който е с украинска регистрация, две жени и 11-годишно дете.

Разследването на причините за тежкото произшествие се води от Окръжната прокуратура в Русе.

Редактор: Цветина Петкова