От днес новите електрически влакове Škoda вече са в експлоатация. В присъствието на транспортния министър Георги Пеев един от тях вече бе представен на Централната жп гара в София.

Общо 20 мотрисни влака Škoda предстои да бъдат пуснати поетапно по основните железопътни направления у нас. Те разполагат със съвременни системи за безопасност и по-висок клас комфорт. Имат интернет, контакт за зарядно и място за велосипеди. Новите влакове на Škoda разполагат и с електронни табла, които показват пътя на мотрисата. Пътниците веднага забелязват по-удобните седалки и тоалетни.

Освен това, влаковете имат и имена. „Те са кръстени на български планини и върхове, имат QR кодове“, каза транспортният министър. Сред имената са Рила, Мусала, Околчица, Пирин, Вихрен, Ком, Вишоша, Средна гора, Странджа, Сахар, Родопи. Влаковете ще се движат по няколко основни направления. „София, Перник, Благоевград - Петрич, София - Мездра - Видин и София - Пловдив“, каза още Георги Пеев.

Стойността на общата доставка за електирческите влакове е над 260 милиона евро без ДДС. Според Транспортното министерство това е най-мащабното обновяване на железопътния ни състав за последните повече от 20 години. „Днес ще тръгнат 8 от влаковете. Очаква се до 20 август всички да започнат операции. Началото на септември ще имаме общо 60 нови влака. Те далеч не са достатъчни, за да покрият цялостно доброто обслужване, което ние искаме да направим стратегически в годините. Около 300 вагона са необходими, за да се обслужва добре нашият железопътен транспорт”, заяви Пеев.

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„Благодарение на Плана на възстановяване и устойчивост се инвестират над 400 милиона евро в нов подвижен състав“, заяви вицепремиерът Атанас Пеканов.

Влаковете на Škoda развиват до 160 километра в час, но при едно важно условие - ако има нужната инфраструктура.

Припомняме, че влаковете бяха закупени от Чехия. Договорът включва и техническата им поддръжка в рамките на 15 години. Те ще обслужват някои от най-натоварените линии. Композициите се състоят от четири вагона и могат да поберат повече от 700 пътници.