В Кричим се извърши поклонението пред тленните останки на Георги Кузев, починал след жесток побой в Пловдив. Опелото и погребалната церемония в родния град на мъжа бяха извършени от митрополит Николай.

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Днес Георги Кузев имаше рожден ден и трябваше да навърши 38 години. От Община Кричим обявиха, че поемат разходите по транспортирането на тялото и погребението на своя съгражданин.

Снимка: БГНЕС

Поклонението премина при засилено полицейско присъствие.

А местните жители споделиха, че Георги е бил много кротък и добър човек и определиха случилото се като "безобразие и жестовок" и като нещо "което той не заслужава". Други допълниха, че хората очакват да бъде въздадена справедливост.

От Светия Синод излязоха с обръщение. В него се казва, че със скръб са научили новината за жестокото убийство.

„Подобен акт на крайна агресия и проявено беззаконие разтърсва из основи моралното съзнание на нашето общество и изисква категорично духовно и обществено осъждане. Човешкият живот е свещен и неприкосновен дар от Бога. В Свещеното Писание ясно е изречена Божията заповед: „Не убивай!” (Изх. 20:13). Всеки опит за насилствено прекъсване на този дар е тежък грях срещу Твореца и проява на крайно духовно падение, което помрачава човешката душа и потъпква самия закон на любовта”, се казва в обръщението.

От Светият Синод призовават „да се противопоставим на нарастващата вълна от насилие, безразличие и духовна нищета, които разяждат моралните устои на народа ни, и да се върнем към християнските ценности на милосърдието, братолюбието и взаимното уважение".

„Нека всеки на своето място – в дома, на улицата, в училището, на работа – се постарае да бъде добър пример преди всичко чрез дела, които да дадат чувството за справедливост, безопасност и сигурност”, призовават още от Светия синод.

„Свещеноначалието на родната ни Православна църква възнася горещи молитви към Всемилостивия Бог да всели душата на новопреставилия се Георги в местата на светлината, където няма болка, нито скръб, нито въздишка, а на неговите близки да дарува мир и крепкост. Да се помолим и за извършилите тежкото престъпление Бог да отвори очите им, за да видят и осъзнаят големината на своя грях и да им даде дух на искрено и дълбоко покаяние, за да не се радва врагът на човешкото спасение за тяхната гибел. Бог да пази и помага на всички ни в делото на нашето спасение”, завършва обръщението.

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Кметът на Община Кричим Атанас Калчев изрази благодарност към митрополит Николай за неговата духовна съпричастност и човешка подкрепа към близките на Георги Кузев и към цялата местна общност в един от най-тежките за града дни. В словото си Владиката се обърна към скърбящите близки и към жителите на Кричим с думи за вяра, молитва, покаяние и човечност.

Особено силно присъстващите приеха думите на митрополита, че любовта, която Георги не е успял да намери в земния си живот, ще получи от „Майката на майките – Пресвета Богородица“, както и посланието му, че не е случайно, че последното сбогуване се състои в навечерието на Успение Богородично.

В благодарственото си обръщение кметът Калчев подчертава, че присъствието на Пловдивския митрополит е донесло утеха не само на семейството и близките на Георги, но и на цялата общност в Кричим.

„От свое име, от името на гражданите на Кричим и на православната християнска общност в нашия град Ви благодаря за това, че в този тежък за всички ни ден бяхте сред нас, не само като Архиерей на Пловдивската епархия, а като истински духовен отец и пастир на повереното Ви паство“, се казва в обръщението на Атанас Калчев.

Кметът благодари на митрополит Николай и за съпричастността към болката на близките на Георги и за утехата, която им е дал в момент, в който, по думите му, „болката е толкова голяма, че човешките думи не достигат“.

Атанас Калчев завършва обръщението си с думи в памет на своя съгражданин: „На нашия Георги – вечна и блажена памет! Бог да прости душата му и да я приеме в селенията на праведните".

Снимка: Община Кричим

Припомняме, че трагедията, довела до смъртта на 37-годишния Георги Кузев, се разигра на 4 август на Младежкия хълм в Пловдив. Той бил нападнат, пребит и унижаван. Подсъдими за тежкото престъпление са тийнейджъри на възраст между 14 и 17 години. Младежите твърдят, че са "ловци на педофили". Близките и приятели на убития категорично отхвърлиха обвиненията за педофилия.

Побоят продължил повече от час, като жертвата била горена с цигари, веждите ѝ били обръснати, а парите ѝ – откраднати. Според разкритията от съдебното заседание на 7 август насилниците използвали раната в черепа на Кузев като пепелник и го душили и удряли с колан.

Открит от случайни минувачи в безпомощно състояние, Кузев бил откаран в болница, където няколко часа по-късно починал от травмите си, включително разкъсвания на бял и черен дроб, бъбреци и черепно-мозъчна травма.

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По случая бяха задържани петима младежи, на които прокуратурата повдигна обвинения в умишлено убийство, извършено по особено мъчителен начин и по хулигански и сексуални подбуди. Всички те все още са зад решетките. "Това е изключителна мярка за непълнолетни извършители", отбеляза съдия Петко Минев. Според закона навършилите 16 години може да получат от 5 до 12 години затвор, а останалите - от 3 до 10 години.

В хода на разследването бяха установени още петима съпричастни към деянието, които не са задържани.

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На 10 август, в телефона на един от подсъдимите, бяха открити видеокадри, документиращи друг побой - над двама непалски граждани в Пловдив, извършен в нощта на 24 срещу 25 юли. Като обвиняеми по този случай бяха привлечени двама младежи - на 17 и 18 години. От Районната прокуратура в Пловдив заявиха, че проявата била безпричинна агресия.

Редактор: Станимира Шикова