83-годишен мъж стреля с арбалет от терасата си в Пловдив. Кадрите, разпространени в социалните мрежи, показват как той насочва оръжието към 18-годишен младеж, който разхожда кучето си, в квартал "Кършияка". За щастие при инцидента няма пострадали.

След разпространяването на видеото полицията се самосезира. Възрастният мъж е установен и отведен в Трето районно управление, а арбалетът - предаден доброволно. Властите са установили и кой е потърпевшият тийнейджър.

„Клипът е публикуван на 11 август около 16 часа. Веднага се самосезирахме. За около час служител на районното управление изготви докладна записка. След това започна проверка. Арбалетът е саморъчно направен и не подлежи на забрана от закона“. Това обясни в „Здравей, България” началник сектор "Криминална полиция" - Пловдив главен инспектор Петър Искров.

Полицията задържа 17-годишен, заподозрян, че е ритнал млад баща на Гребната база в Пловдив

Установени са и двамата участници в конфликта. Оказва се, че между възрастния мъж и младежа е имало предишен конфликт заради междублокова градинка, за която 83-годишният мъж се е грижел. „Младият човек, който разхождал кучето си, тъпчел въпросната градинка“, разказа главният инспектор.

По информация на полицията подобен спор имало и преди няколко месеца - отново по същата причина.

Въпреки че на кадрите изглежда, че арбалетът е насочен към младежа, от полицията уточняват, че изстрелът е бил произведен на няколко метра встрани от него. "Възрастният мъж не е имал за цел да нарани младежа“, каза главен инспектор Петър Исклюв.

И двамата участници заявили пред полицията, че съжаляват за случилото се и няма да допускат повторение на подобен конфликт.

Повдигнаха обвинение на мъжа, стрелял в столичния квартал „Надежда“

Полицията няма данни 83-годишният мъж да е използвал арбалета срещу други хора. По негови обяснения оръжието е саморъчно изработено и го е използвал преди години при пребиваване в планината.

Материалите по случая вече са докладвани в Районната прокуратура, която трябва да прецени има ли основания за последващи действия.

Повече по темата гледайте във видеото.