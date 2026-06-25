Полицията задържа 17-годишен младеж, заподозрян, че е ритнал млад баща на Гребната база в Пловдив.

За скандалния случай разказахме тази сутрин в ефира на „Здравей, България“. Ситуацията предизвика вълна от реакции в социалните мрежи, където в последните дни се разпространяваше снимка на двама младежи с призив гражданите да помогнат за установяването на самоличността им.

Преди минути директорът на полцията в града ст. комисар Васил Костадинов съобщи пред NOVA, че органите на реда са се се самосезирали след онлайн публикациите, в които се твърдеше, че водач на тротинетка е нападнал млад мъж, след като му била направена забележка.

След проведени оперативни и издирвателни действия служители на Второ районно управление са установили самоличността на извършителя. Става дума за 17-годишен тийнейджър, който е задържан за срок до 24 часа със заповед по Закона за МВР, уточни пред NOVA комисар Костадинов.

По случая вече е образувано досъдебно производство, а материалите предстои да бъдат внесени в Районна прокуратура – Пловдив.