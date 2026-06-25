Пореден инцидент с управляващ електрическа тротинетка в пешеходна зона. Младеж нападна баща с тримесечно бебе в количка край Гребната база в Пловдив. Мъжът бил на разходка със съпругата си, малкото дете и родителите си, когато покрай тях профучали младежи с тротинетки, разказа потърпевшият Йордан Ненов в ефира на „Здравей, България”.

По думите му младежите са се движили със скорост от 50-60 км/ч при разрешени 20 км/ч, което му се сторило опасно. Той извадил телефона си, за да ги заснеме и да подаде сигнал. „Докато снимах, единият младеж просто ме ритна”, разказва Ненов.

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Вследствие на удара мъжът губи равновесие. Детската количка с тримесечното му дете също е била засегната, но за щастие не се преобърнала. Бащата допълва, че е получил удар в ребрата, но няма счупвания.

Самият нападател паднал от тротинетката след ритника. Момчето било с каска, което според Ненов го е спасило от по-сериозни наранявания.

Последвала вербална агресия. „Псува, обижда, държа се агресивно”, посочва потърпевшият.

Той подал сигнал на телефон 112, но полицейски патрул не пристигнал на терен. „Обясниха ми, че реално те нямат софтуер за лицево разпознаване и ще им е трудно да намерят виновните. Аз ако ги познавам, да им кажа кои са”, споделя разочарованието си той.

За да подаде официална жалба в полицията, мъжът трябвало първо да си извади медицинско свидетелство.

Кадрите от инцидента се разпространяват в социалните мрежи и пловдивските групи с цел извършителите да бъдат разпознати. От полицията вече са се самосезирали по случая въз основа на публикациите. „Искам просто родителите да са наясно какво се случва, когато децата им са извън дома, както и останалите хора да са в безопасност”, категоричен е Ненов.

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