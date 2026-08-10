В столичния квартал „Модерно предградие” жители се оплакват от безнадзорно пуснати коне. Подадени са сигнали за трудно придвижване на пешеходци и коли, както и за инциденти, причинени от животните.

Стилиян Симеонов живее в квартала от пет години и казва, че почти всеки ден ежедневието му е затруднено заради конете. „Вече не се издържа. И по пътя се разхождат, колите не могат да минават от тях. Постоянно застават и пред входовете на блоковете”, казва Симеонов.

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Съседите се притесняват, че животните представляват опасност за околните. „Преди дни излизах от входа с детето. То тичаше пред мен и кон мина буквално на два метра от нас”, казва Борислав Янакиев.

Потърпевшите разказват, че през годините са подавали редица сигнали към районната администрация и 112, но те остават без отговор.

„По някакъв канален ред се опитваме да сезираме всички институции, които биха могли да помогнат”, заяви Георги Топорчев.



В писмена позиция до NOVA от Община Връбница заявиха, че са запознати със сигналите, датиращи още от 2020 г. и ги пренасочват към други институции.

„Водачите на животни са длъжни непрекъснато да ги направляват и да не ги оставят без надзор в обхвата на пътя. Собственикът и лицето, под чийто надзор се намира животното, отговарят солидарно за всички вреди, които то причини. В момента се работи по изчистване на проблемите в общинската наредба, за да могат да бъдат отстранени всички пропуски в процеса“, се казва в позицията.

Свързахме се и със стопанина на конете, който отрече да е имало инциденти заради животните.

„Конете са големи, затова хората се притесняват. Иначе те са толкова кротки. Пълно доверие имам на моите коне”, заяви мъжът.



Жителите са категорични, че няма да се откажат, докато не бъде взето решение за справяне с необузданите животни.

Редактор: Ина Григорова