Напусна ни журналистът и общественик Стефан Курдов. Това съобщиха за NOVA от болница "Света Марина", където е бил настанен за лечение.

В морската столица е известен и като активист и инициатор на протести в защита на правата на животните. Негова е платформата "Зоопатрули”, чиято цел е да има по-сериозен контрол и по-бърза реакция на органите на реда при сигнали за жестокост към домашни и бездомни животни.

Варна с нова кампания: Автобуси призовават за доброта към животните

Стефан Курдов ръководи и Координационния център за противодействие на насилието над животни, който работи съвместно с МВР и Община Варна. В последните месеци десетки автобуси във Варна бяха облепени със стикери, призоваващи за по-хуманно отношение към животните.

През годините освен като журналист на свободна практика, той беше и радиоводещ, сценарист и актьор. Той е и бивш репортер на предаването “Господари на ефира”.