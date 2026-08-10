Вътрешният министър Иван Демерджиев обясни, че е изгорял целият склад във военния завод на „ЕМКО“ в село Белица, където избухна взрив по-рано днес. В мястото са съхранявани боеприпаси, но няма данни за външна намеса.

„Експертизи ще установят детайлите около взривовете. На място е имало превозно средство, но все още не е потвърдено, че от него е тръгнал огънят. Боеприпасите, складирани във возилото, са различни по вид и характер. Направено е необходимото да се ограничи опасният периметър, всички работници са изведени от рисковата зона невредими“, подчерта Демерджиев. Той допълни, че няма вероятност да става дума за човешка грешка.

Последната проверка на завода е отпреди по-малко от месец.

По думите му теренът се наблюдава и чрез дронове, а пожарът е под контрол. Директорът на ГДПБЗН главен комисар Александър Джартов съобщи, че е изгоряла изоставена постройка. Няма установени завишения на нормите на въздуха. Огнеборци работят в покрайнините на село Радоеви и няма опасност за населението. „Пожарът е овладян по източния и западния фронтове. В борбата с огъня са се включи 13 екипа - пожарникари, доброволци и горски служители. Не е имало организирана евакуация“, обобщи Джартов.

Взривове в завода за боеприпаси "ЕМКО", пожарът се разраства към село Радоеви

Директорът на обособено производство на „ЕМКО“ в Трявна Славчо Димиев добави, че в склада се съхраняват барутни заряди и други боеприпаси, като няма основания да се твърди, че инцидентът е причинен от външно въздействие. „Хората, извършили разтоварване, са видели дим в склада, заради това е започнала евакуация. Благодарение на бързата реакция няма пострадали. При изгарянето на барутните смеси се отделя дим и се повишава температурата. Запалването е тръгнало отвътре навън. Складът се използва като оперативен“, посочи той. И предположи, че може би вероятно точно запалване на такъв тип смес е причинил пожара, който се разпространи в околността. Според него няма опасност за населението от изтекли токсични газове.

Малко по-късно главен комисар Джартов изнесе и последните данни за пожарната обстановка. Според него огънят, който излезе извън завода, вече е напълно под контрол, като все още се работи по източния и западния фронт. „Димоотделянето е изключително слабо, няма опасни стойности на замърсяване на въздуха, нито риск за хората. В последните часове няма видимо разпространение на пожара“, категоричен бе той.

Припомняме, че малко преди обед взривове избухнаха във военния завод на „ЕМКО“ в село Белица, община Трявна. По данни на МВР при инцидента няма загинали или пострадали. Заради разрастването на пожара към село Радоеви беше задействана системата BG-ALERT.

300 работници са били евакуирани.

По неофициална информация един от цеховете е бил напълно разрушен. Кметът на Трявна Денчо Минев съобщи, че първоначално се е запалил камион, след което са последвали взривове в част от складовете. Вътрешният министър Иван Демерджиев посочи, че инцидентът е възникнал по време на работния процес и по предварителни данни причината по-скоро е вътрешна.

Заради опасения от задимяване и замърсяване на въздуха местните власти призоваха жителите да затворят прозорците си, да не излизат навън и при необходимост да използват предпазни маски.

„ЕМКО“, собственост на бизнесмена Емилиян Гебрев, съобщи, че инцидентът е възникнал около 10:30 часа и според компанията причината не е човешка грешка. От дружеството припомнят за подобни случаи в свои складови бази през 2011, 2022 и 2023 г., както и при други производители на отбранителна продукция, като посочват, че разследванията им досега не са дали резултат.

Междувременно Окръжната прокуратура в Габрово започна разследване. Вече се разпитват очевидци, а районът остава отцепен. След обезопасяването му ще бъде извършен оглед, ще бъде иззета документацията за склада и съхраняваните материали и ще бъдат назначени експертизи, които да установят причината за пожара и размера на щетите.