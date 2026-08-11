България е сред държавите в Европейския съюз с най-висок дял на хората, които по финансови причини не могат да си позволят хранене с месо, пилешко, риба или вегетариански еквивалент през ден. Според данните на Евростат за 2025 г. делът у нас е 15,8%, или приблизително един на всеки шест души.

По този показател България е на второ място в ЕС. По-висок дял е отчетен единствено в Румъния – 18,1%, а непосредствено след страната ни се нарежда Унгария с 15,1 на сто. Най-ниска е стойността в Кипър – 1,2 процентни пункта. Данните са част от официален анализ на Евростат, който проследява невъзможността на домакинствата да си позволят подобно хранене през ден.

Колко хора не могат да си позволят почивка, нови дрехи или обувки?

Евростат измерва дали хората имат финансовата възможност да си осигурят такова хранене, ако желаят. В показателя изрично е включен и вегетариански еквивалент, затова хората, които по собствен избор не консумират месо, не се считат автоматично за лишени.

Националният статистически институт отчита много близък резултат за България - 15,9%, или малко над 1,02 млн. души, които през 2025 г. са заявили, че домакинството им не може да си позволи месо, пилешко, риба или вегетариански заместител през ден. Минималната разлика спрямо стойността на Евростат е свързана с публикуването и закръгляването на данните.

Финансовите ограничения не се изчерпват с храната. Данните на НСИ показват, че 42,5% от населението не може да покрие неочакван разход със собствени средства, а 39,1 на сто не могат да си позволят едноседмична почивка извън дома. Други 16,1 процента изпитват затруднения да поддържат жилището си достатъчно топло, а 18,2 на сто са имали просрочени плащания за жилищни разходи заради финансови проблеми.

Общо 15% от населението на България е живяло в тежки материални и социални лишения през 2025 г. Това означава, че тези хора не са могли да си позволят поне 7 от общо 13 основни стоки, услуги или дейности, използвани за измерване на стандарта на живот. Делът все пак намалява с 1,6 процентни пункта спрямо предходната година.

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Особено големи са различията между отделните социални групи. Данните на НСИ показват, че невъзможност да си осигурят пълноценно хранене през ден посочват 12,7% от хората, самоопределящи се като българи, 16,7 на сто от турската етническа група и 43,7% от ромската.

По-широкият показател за бедност също поставя страната в неблагоприятна позиция. През 2025 г. 1,869 млн. души, или 29% от населението, са били изложени на риск от бедност или социално изключване. Въпреки това стойността намалява с 1,3 процентни пункта спрямо 2024 г.

Така данните показват известно подобрение по част от показателите, но България продължава да е сред страните в ЕС, в които значителна част от населението среща затруднения при покриването дори на основни ежедневни нужди.

Редактор: Цветина Петкова