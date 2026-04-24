Всеки пети българин живее в риск от бедност. Въпреки че линията на бедност се увеличава с годините, броят на хората в това положение варира. Всеки четвърти българин се лишава от допълнителни обувки, а всеки пети - от нови дрехи.

866,76 лева е била линията на бедност през миналата година, според последните данни на Националната статистика. Линията на бедност е минималният месечен доход, необходим на човек, за да покрива основните си нужди като храна, жилище, облекло и здравеопазване. Ако човек се намира под тази линия, то се счита на изложен на риск от бедност. През 2025 г. в такова положение са били 1,369 милиона българи, което на практика означава всеки пети. Въпреки че линията на бедност расте, за последната една година се е покачила със 100 лева, броят на хората, които се намират под нея, се променя. През 2025 г. тези хора са били по-малко отколкото през 2024 г. и годините след пандемията, но повече отколкото през 2023 г.

Евростат: България е сред държавите в ЕС с най-висок дял на работещи в риск от бедност

Какъв е профилът им? Половината от тях са безработни, 33% също не работят, но и не търсят работа, а 1/4 са пенсионери. Всеки десети обаче е работещ човек, който въпреки че има заетост, не успява да си осигури най-необходимото.



Линията на бедност варира в различните области на страната. А ножицата е голяма – от 580 лева в Силистра, където линията е най-ниската в страната, до 1300 лева в София. В Стара Загора тя се движи около средната, но именно това е областта с най-висок дял на лица в риск от бедност – 28%. Следват Сливен и Търговище. Най-нисък е този дял във Враца, но там пък линията на бедност е по-ниска от средната. След нея се нареждат областите Кюстендил и Габрово.

30% от децата у нас - в риск от бедност. В 16% от случаите нямат втори чифт сезонни обувки

От какво най-често се лишават българите? За 42% от населението е проблем да посрещнат някакви непредвидени разходи като неотложен ремонт на жилището или колата, като подмяна на домакински уред или разходи по някакво внезапно заболяване. Приблизително толкова са и тези, които се лишават от едноседмична почивка извън дома, близък е и процентът на хората, които се затрудняват да подменят остарелите си мебели. Всеки четвърти се лишава от допълнителни обувки, подходящи за различните сезони, а всеки пети от това да подмени износените си дрехи с нови. За 18% от българите да могат седмично да похарчат малка сума пари само за себе си, е лукс.