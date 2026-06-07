Учениците от Основно училище „Проф. Марин Дринов“ в Кюстендил успяха да създадат кът за четене в детското отделение на кюстендилската болница.

„Книгите лекуват“ е името на една прекрасна инициатива, която учениците решават да реализират, първо за да покажат колко добре рисуват и второ, за да помогнат на детското отделение в болницата да прекарат малко по-уютно и приятно времето си там, докато се лекуват.

Идеята с рисуване да се предизвика четене идва когато децата в Основно училище Марин Дринов в Кюстендил показват забележителни творби на няколко конкурса.

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Директорът на училището Божидар Попов обяснява, че проектът е съчетал учебната работа с благотворителна цел, като готовите рисунки са били предложени за продажба в рамките на кампанията „Книгите лекуват“.

В инициативата участват десетки ученици, които споделят, че са рисували с различни вдъхновения - от литературни сюжети до теми, свързани с добротата и помощта към болни деца. Част от тях разказват, че са създавали творбите си с мисълта да донесат радост и подкрепа на децата в болница.

След изложбата на творбите е отчетен значителен интерес, а събраните средства възлизат на около 3500 евро. Даренията са насочени към детското отделение на болницата в Кюстендил, където вече е обособен нов кът за четене с подбрани детски книги.

Кметът на Кюстендил Огнян Атанасов определя инициативата като ярък пример за съпричастност и подчертава, че най-ценният ѝ аспект е участието на деца в помощ на други деца.

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От регионалната библиотека „Емануил Попдимитров“ също се включват в кампанията чрез подбор на книги за новия кът, като подчертават ролята на четенето за развитието и подкрепата на децата в различни житейски ситуации.

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