На 25 юли 2026 г. в следобедните часове Отряд Лакатник получава сигнал за жена, която се е отклонила от туристическата пътека в района на Вазовата екопътека.

Инцидентът се е случил под скалния венец под село Заселе на място, където теренът рязко се променя и преминава в козя пътека, следвана от труден скалист участък.

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Жената, осъзнавайки опасността, е проявила разум и е взела правилно решение да не продължава напред. Тя е извикала за помощ. Двама пещерняци, добре познаващи района, първи са се отзовали и са се опитали да ѝ окажат съдействие.

Снимка: ПСС-Лакатник

След като преценили, че нямат необходимата екипировка и умения за провеждане на спаситлна акция за безопасно извеждане на бедстващата, те незабавно са сигнализирали Планинската спасителна служба.

Сигналът е постъпил в Отряд Лакатник в 17:30 ч. Трима опитни планински спасители веднага поемат към мястото с точна локализация. Предизвикателството е сериозно - труден терен със сипеи и скали, допълнително утежнен от високите летни температури.

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Спасителите бързо достигат до жената, обезопасяват я и започват внимателно извеждане по стръмния и опасен маршрут. В акцията бяха в готовност за незабавна реакция и други спасители от отряда, които да се включат при необходимост, предвид техническата сложност на терена.

Операцията приключва успешно в 19:05 ч., когато жената е изведена на туристическата пътека в село Заселе.

Снимка: ПСС-Лакатник

Успешното и бързо провеждане на спасителната акция е резултат от постоянните тренировки, учебните симулативни акции, доброто познаване на района и поддържането на високо техническо ниво на отряда - фактори, които са ключови за навременната и ефективна реакция при всеки сигнал за помощ в планината.

Препоръки към туристите:

⇒ Винаги проучвайте добре маршрута и следвайте маркираните туристически пътеки. Отклоняването от тях може да доведе до сериозни инциденти.

⇒ Носете подходяща екипировка - здрави туристически обувки и удобни дрехи според сезона, шапка, слънцезащитен крем и достатъчно вода.

⇒ Информирайте близките си за маршрута, по който ще се движите и очакваното време за връщане.

⇒ Винаги носете добре заредени телефони и резервна батерия + челник с допълнителни батерии.

⇒ Не подценявайте времето и терена. Планината може да бъде коварна, особено при промяна на метеорологичните условия.

⇒ При инцидент или нужда от помощ запазете спокойствие и незабавно потърсете помощ, като се обадите на телефон 112.