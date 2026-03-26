Планински спасители оказаха помощ на пострадала туристка в района на Боянски водопад, съобщиха от Планинската спасителна служба.

Инцидентът станал през изминалата нощ по една от най-посещаваните екопътеки на Витоша. Група чуждестранни туристи се отправила на преход в планината, като първоначално избрала по-безопасния маршрут по зелената маркировка, достигащ до водопада.

Снимка: ПСС

При спускането обаче туристите решили да поемат по по-краткия, но значително по-труден маршрут покрай реката, обозначен с червена маркировка, въпреки настъпването на тъмната част от денонощието.

Малко преди да достигнат квартал "Бояна", една от туристките пострадала. По информация на спасителите жената стъпила накриво в труден участък от пътеката, при което получила травма в областта на глезена.

На място е подаден сигнал на телефон 112, след което екип на Планинската спасителна служба реагирал. Пострадалата била обездвижена с превръзка и шина, транспортирана с носилка и откарана за медицинска помощ в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“.

Планинските спасители напомнят, че маршрутите в района на Боянския водопад, особено тези по директните пътеки, могат да бъдат рискови, особено при намалена видимост или недостатъчна подготовка. Препоръчва се туристите да избират по-безопасни маршрути, съобразени с физическата им подготовка и времето от денонощието.

