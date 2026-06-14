Тя е многократна медалистка от Европейски и Световни първенства за атлети с трансплантирани органи, която доказва, че след трансплантацията животът не просто продължава, а може да бъде изпълнен със спортни върхове и вдъхновение. За спорта като втори шанс, за мисията на отбора и за пътя към европейския форум в "Близо до спорта” по NOVA NEWS разказва Ирен Дикова.

Поводът е предстоящото Европейско първенство в Нидерландия, където българският отбор ще се бори не само за медали, но и за важна кауза - популяризирането на донорството и активния живот след трансплантация. То ще се проведе между 27 и 29 юни.

Атлети с трансплантирани органи: Спортът като втори шанс за живот

"Това състезание е символ на живота и как всички трансплантирани атлети можем да спортуваме след такава операция. Имаме представители в различни спортове. Медалите са една отдаденост към каузата", споделя Ирен. Тя допълни, че тази година за първи път отборът, който се състои от 16 български състезатели, има подкрепата на Министерството на здравеопазването.

"Трансплантацията ме накара да виждам по-широко на света. Искам да знам, че съм тук и сега. Наслаждавам се на малките неща и на всички проблеми с лекота. Опитвам се да науча и детето си на това", разказва състезателката ни по тенис.

Целия разговор гледайте във видеото.