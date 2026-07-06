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Какви са принципите на тази практика
Какво представлява рефлексологията на краката - метод, който свързва различни точки на стъпалата с отделни органи и системи в човешкото тяло?
От репортажа на "Дойче Веле" ще разберете какви са принципите на тази практика, какви са потенциалните ѝ ползи за спортуващите и какво казват специалистите по темата.
Как помощните тренировъчни средства могат да направят плуването по-ефективно
Ходилото е огледало на човешкото тяло и всяка една част реагира на различни движения.
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