Над 3 тона канабис са открити при специализирана операция на ГД „Гранична полиция“ в района на Пирин. При акцията край село Сугарево са установени 1546 растения с общо тегло 3215 килограма. Височината им е била между 120 и 230 сантиметра.

Снимка: ГД „Гранична полиция“

На 14 август в местност в землището на село Сугарево, община Сандански, е открита нива с площ около 1600 квадратни метра.

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Наркокултурата е унищожена чрез изгаряне в присъствието на комисия. По случая е образувано досъдебно производство в ГПУ-Петрич.

Снимка: ГД „Гранична полиция“

При друга операция с помощта на хеликоптер на „Гранична полиция“ е открито още едно канабисово насаждение в планината Огражден, в землището на село Баскалци, община Петрич. Там са унищожени 28 килограма канабисови растения. По случая е образувано досъдебно производство в ГПУ-Златарево.

Граничните полицаи са установили и случай във Варненско. На 17 август, след оперативно-издирвателни действия, е извършена проверка на частен имот в село Страшимирово. В помещенията на къщата са открити растения от рода на конопа в различен стадий на развитие.

Снимка: ГД „Гранична полиция“

Обитателят на имота е задържан, а по случая е образувано досъдебно производство в ГПУ-Варна. Разследването продължава под надзора на районната прокуратура.

Редактор: Дарина Методиева