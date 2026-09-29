Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на енергетиката за 2026 г. в размер на 8 692 000 евро.

Средствата са предназначени за окончателното индексиране и приключване на изпълнението на договора за изграждане на Фаза 1 на Националното хранилище за радиоактивни отпадъци, по който възложител е Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“

Трайчо Трайков откри Националното хранилище за радиоактивни отпадъци

Финансирането се одобрява в изпълнение на Решение № 29 на Министерския съвет от 15 януари 2026 г. и ще осигури необходимия ресурс за окончателното приключване на договорните отношения по изграждането на първата фаза на хранилището.

Средствата се осигуряват за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2026 година.

Редактор: Никола Тунев