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Средствата са предназначени за окончателното индексиране и приключване на изпълнението на договора за изграждане на Фаза 1
Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на енергетиката за 2026 г. в размер на 8 692 000 евро.
Средствата са предназначени за окончателното индексиране и приключване на изпълнението на договора за изграждане на Фаза 1 на Националното хранилище за радиоактивни отпадъци, по който възложител е Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“
Трайчо Трайков откри Националното хранилище за радиоактивни отпадъци
Финансирането се одобрява в изпълнение на Решение № 29 на Министерския съвет от 15 януари 2026 г. и ще осигури необходимия ресурс за окончателното приключване на договорните отношения по изграждането на първата фаза на хранилището.
Средствата се осигуряват за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2026 година.Редактор: Никола Тунев
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