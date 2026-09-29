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Малчуганите били прибрани минути преди инцидента
Кола се вряза в ограда на детска градина във Велико Търново в понеделник. Произшествието стана на оживено кръстовище на изхода на града в посока София. За щастие няма пострадали - по това време децата не са били на площадката, а по улицата не преминавали пешеходци. По първоначална информация до инцидента се е стигнало след лек сблъсък между два автомобила.
„При идването ми на място видях една кола, която се е забила в оградата на детската градина. За щастие на всички нас, децата около 15 минути преди това са били прибрани от двора“, каза в ефира на „Здравей, България” директорът на ДГ "Иванка Ботева" Светла Георгиева.
По първоначална информация до произшествието се стигнало след ситуация между два автомобила. Единият от водачите отнел предимството на другия и при опит да избегне сблъсъка, вотрият се отклонил и се врязал в оградата.
Кола се вряза в оградата на детска градина във Велико Търново (СНИМКИ)
„Обяснението на полицаите беше, че едната от колите отнема предимството на друга кола и за да избегне удар с другия автомобил, водачът се врязва в оградата на детската градина“, обясни Георгиева.
При удара са съборени и бетонни елементи от оградата. От Община Велико Търново заявиха, че тя ще бъде възстановена в най-кратък срок. Участниците в произшествието имат застраховка, като след ремонта общината ще търси възстановяване на направените разходи по застрахователен ред.
Районът е особено натоварен, тъй като в близост се намират няколко детски и образователни институции - детските градини „Иванка Ботева“ и „Райна Княгиня“, детска ясла „Пролет“, Средно училище „Емилиян Станев“, Професионалната гимназия по електроника, както и четвърти корпус на Великотърновския университет и студентски общежития. „Много ви моля, уважаеми шофьори, карайте изключително внимателно“, отправи призив директорът на Дирекция "Образование" в община Велико Търново Бояна Долчинкова.
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Според пътния експерт Иван Иванов кръстовището не е конфликтно, но водачите трябва да преминават през него с повишено внимание. „Напълно нормално кръстовище е. Организацията, според мен, е много добра - и за пешеходци, и за автомобили“, коментира той.
По думите му вероятно водачът, който се е врязал в оградата, се е уплашил при възникналата ситуация и е предприел рязка маневра. „Дамата, която е шофирала, явно от паника се е забила в оградата“, каза Иванов.
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