Да търсиш печалба от търговските вериги при административните ограничения е нонсенс. Освен това печалбата се мери като процент от приходите. Нормата на печалба в търговията на дребно с храни спада. Проблемът е, че се сравняват абсолютни стойности. Това каза изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия Николай Вълканов в ефира на “Здравей, България”.

Той посочи, че държавата реално не отчита, ако магазинът е разширил мрежата си и е отворил нови работни места и ще обложи изрядния данъкоплатец с извънредна тежест.

По думите на Вълканов потенциалните средства, които могат да се съберат от големите вериги, са незначителни на фона на дупката в държавния бюджет.

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Експертът отбеляза, че от печалбите при оператори с ваучери може да се вземе по-голям данък свръхпечалба. Също така отбеляза, че това е най-скъпият инструмент за покупка на храна от магазините, тъй като при обработването му търговецът дължи три различни вида такси.

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Вълканов обясни, че реално става дума за извънреден данък, а не данък свръхпечалба. И отново подчерта, че по този начин се "наказват" изрядните данъкоплатци.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова