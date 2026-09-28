Активират Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението (BG-Alert) на 1 октомври 2026 г. от 11:00 ч. до 11:30 ч.

Тестът се провежда в изпълнение на указанията на Министерството на вътрешните работи и има за цел да се провери техническата готовност и функционирането на системата за ранно предупреждение и оповестяване.

Локализираха пожара край Сливен след активирането на BG-Alert

Ще бъдат задействани и сирените на системата. Гражданите не трябва да предприемат действия и няма причина за безпокойство.

Редактор: Дарина Методиева