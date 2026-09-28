Проливните дъждове след бедствието в Индия и Непал продължават да създават сериозни проблеми, като на места са засегнати електроснабдяването, комуникациите и инфраструктурата. Потвърденият към момента брой на жертвите в Непал е 14, а в Индия - 56. Повече от 1000 жилища са повредени.

В щата Утар Прадеш за два дни са отчетени 66,5 милиметра валежи. Количеството е значително над обичайните 7,6 милиметра за същия период. Местните власти са започнали оценка на щетите по земеделската продукция, за да бъдат определени необходимите компенсации.

Наводнения и свлачища отнеха живота на най-малко 70 души в Индия и Непал

Междувременно в интернет се появиха кадри от мащабно свлачище в Непал. На видеозаписите се вижда как огромна маса земя и скали се срутва по планински склон, създавайки впечатление, че цяла част от планината се срутва за секунди, пишат потребители в социалните мрежи.

A massive landslide has struck Nepal and the footage is hard to believe



It looks like an entire mountain collapsed in seconds pic.twitter.com/P3vUPZMj6X — Surajit (@surajit_ghosh2) September 28, 2026

Подобни свлачища и внезапни наводнения засегнаха редица планински райони на Непал през последните дни на фона на тежката метеорологична обстановка в страната.

An entire mountain collapsed into the Kaligandaki River in Nepal pic.twitter.com/hlE6BVQ5FF — Surajit (@surajit_ghosh2) September 28, 2026

В Непал са прекъснати комуникациите в някои райони заради повреди по оптични кабели и електрозахранването. Токът е спрян изцяло в Мананг, Мустанг, Мягди и Баглунг, докато аварийни екипи работят по възстановяването му.

Huge mountainside collapse in Manang has sent debris rushing toward the Marsyangdi River, raising fears of a potentially destructive mud flood downstream in Nepal pic.twitter.com/9SKcMzsoNp — Surajit (@surajit_ghosh2) September 28, 2026

Придошлите води на река Рахуганга са повредили съоръжения и електропроводи, свързани с 40-мегаватов хидроенергиен проект.

A house collapsed within seconds as flash floods hits Nepal pic.twitter.com/1pKoUXurHn — Surajit (@surajit_ghosh2) September 28, 2026

В Индия Централната комисия по водите съобщава за тежка ситуация в 30 станции за наблюдение на речните нива в седем щата. Сред реките, които са преминали опасните стойности, са Ганг, Гандак, Коси, Багмати и Нармада.

Междувременно в Непал продължава издирването на 14 местни работници след падането на лавина върху базов лагер под връх Химлунг Химал. Към момента има информация за двама загинали.

Major avalanche incident in Nepal; base camp struck; massive devastation at Himlung Himal base camp; camp located in Nepal's Manang district; 10 mountaineers and staff missing. pic.twitter.com/oTXhKkMJxS — VIRAL VOLT (@ViralVolT1) September 27, 2026

Продължава спасителната операция след падането на лавина върху базовия лагер на връх в Непал

Планината е висока 7126 метра и се намира в северния район Мананг. Работниците са подготвяли палатки за чуждестранни алпинисти. Те обаче не са били в лагера по време на инцидента.

Редактор: Георги Иванов