Потвърденият към момента брой на жертвите на свлачищата и наводненията в Непал е 14, а в Индия - 56

Проливните дъждове след бедствието в Индия и Непал продължават да създават сериозни проблеми, като на места са засегнати електроснабдяването, комуникациите и инфраструктурата. Потвърденият към момента брой на жертвите в Непал е 14, а в Индия - 56. Повече от 1000 жилища са повредени.

В щата Утар Прадеш за два дни са отчетени 66,5 милиметра валежи. Количеството е значително над обичайните 7,6 милиметра за същия период. Местните власти са започнали оценка на щетите по земеделската продукция, за да бъдат определени необходимите компенсации.

Наводнения и свлачища отнеха живота на най-малко 70 души в Индия и Непал

Междувременно в интернет се появиха кадри от мащабно свлачище в Непал. На видеозаписите се вижда как огромна маса земя и скали се срутва по планински склон, създавайки впечатление, че цяла част от планината се срутва за секунди, пишат потребители в социалните мрежи.

Подобни свлачища и внезапни наводнения засегнаха редица планински райони на Непал през последните дни на фона на тежката метеорологична обстановка в страната.

В Непал са прекъснати комуникациите в някои райони заради повреди по оптични кабели и електрозахранването. Токът е спрян изцяло в Мананг, Мустанг, Мягди и Баглунг, докато аварийни екипи работят по възстановяването му.

Придошлите води на река Рахуганга са повредили съоръжения и електропроводи, свързани с 40-мегаватов хидроенергиен проект.

В Индия Централната комисия по водите съобщава за тежка ситуация в 30 станции за наблюдение на речните нива в седем щата. Сред реките, които са преминали опасните стойности, са Ганг, Гандак, Коси, Багмати и Нармада.

Междувременно в Непал продължава издирването на 14 местни работници след падането на лавина върху базов лагер под връх Химлунг Химал. Към момента има информация за двама загинали. 

Продължава спасителната операция след падането на лавина върху базовия лагер на връх в Непал

Планината е висока 7126 метра и се намира в северния район Мананг. Работниците са подготвяли палатки за чуждестранни алпинисти. Те обаче не са били в лагера по време на инцидента.

Редактор: Георги Иванов
Източник: "Ройтерс"

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