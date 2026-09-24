Мъжът, изхвърлил баща си от кола в движение, бил наркозависим, научи NOVA от свои източници. По неофициална информация по-възрастният мъж се е опитвал да социализира сина си в болницата в Раднево, където се лекувал. Припомняме, че в сряда след катастрофа на пътя Казанлък – Стара Загора, загинаха трима души – майка и дъщеря и 40-годишният мъж, за който се твърди, че е предизвикал инцидента.

По разкази на свидетели синът влачил баща си в разстояние на близо 2 километра, след което увеличил скоростта, започнал да изпреварва коли и тирове и се блъснал челно в насрещно движещия се автомобил, в който пътували двете загинали жени.

Свидетели на катастрофа с три жертви край Мъглиж: Шофьор изхвърли баща си от кола и се удари челно в друг автомобил (ВИДЕО+СНИМКИ)

Мястото е известно като „пътя на смъртта” заради многото инциденти с жертви. В района е въведено ограничение на скоростта, като 11-километровият участък се преминава със засичане на средна скорост.

„Не мисля, че е необходимо да има колчета. Има камери за средна скорост. Благодарение на активното полицейско присъствие и камерите, катастрофите намаляха. Поставени са и мантинели, защото на пътя излизат доста животни, гледани от пастири”, каза в ефира на „Здравей, България” комисар Павел Вълев.

Той допълни, че потърпевшият баща вече е разпитан от полицията.

„Цяла Шипка скърби. Загиналите бяха прекрасни жени. Затова, моля ви, ако видите, че някой е употребил алкохол или наркотици и се качи зад волана, алармирайте”, коментира кметът на Шипка Веси Панайотова.

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