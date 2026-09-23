70-годишният Иван Толин от разложкото село Елешница е обявен за издирване, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград.

Мъжът е в неизвестност за близките си от 17 септември. Той е висок около 170 сантиметра и е със зелени очи. За последно е бил видян с черно яке, кафяв панталон и черни обувки.

Снимка: ОДМВР-Благоевград

По данни на полицията Толин накуцва с левия крак и почти не може да говори.

От ОДМВР - Благоевград призовават всички, които разполагат с информация за местонахождението му, да подадат сигнал на телефон 112, на номера 0747/80361 и 0747/80362 или в най-близкото полицейско управление.

Редактор: Георги Иванов