Продължават споровете за причината за свлачището в квартал „Аспарухово“ във Варна.

Строителството на жилищния комплекс, който се намира в близост до свлачището, е незаконно. Това обявиха от ВиК-Варна. Управителят на дружеството е категоричен, че проектът не е съгласуван с тях, а ако е бил – строителите нямало да могат да получат разрешение, защото капацитет на тръбата, която захранва квартала, е запълнен напълно. Това е причината в последната година и половина не се одобряват никакви строежи за целия квартал.

Бедственото положение в "Аспарухово": Две семейства са евакуирани, кризисен щаб решава за укрепването на свлачището

От Камарата на архитектите във Варна пък се обявиха в защита на инвеститора. Те публикуваха кадри от видеокамери на строежа от деня на свлачището. На тях се вижда голямо количество вода, което приижда към подпорната стена на обекта. Така става ясно, че причината е именно водопроводна авария.

„В моята дългогодишна кариера съм управлявал кризи на свлачища и съм запознат с материята. Това, което се говори, че причината е водопроводна авария, са глупости. Такъв проект не е съгласуван, разрешителното е издадено на база изходни данни, което е нарушение. Този обект за нас е незаконен”, каза Веселин Русев от ВиК-Варна.

Обявиха бедствено положение заради свлачището във Варна

„Целият проблем е, че във водопреносната мрежа има много такива компрометирани участъци. ВиК аварията допълнително утежнява цялата тази земна маса, която в комбинацията с подземните води, не издържа и влиза в изкопа”, заяви председателят на Камарата на архитектите Марин Велчев.