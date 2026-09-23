Днес публикувахме годишните промени в данъчните закони. Пакетът от данъчни и приходни мерки за 2027 година има за цел да осигури устойчиво нарастване на бюджетните приходи, включително чрез намаляване дела на сивата икономика и повишаване на събираемостта на приходите. Отделно пакетът предвижда няколко данъчни преференции както за семействата с деца, така и за предприятията. Това заяви заместник-министърът на финансите Людмила Петкова, която представи на брифинг основните промени в данъчните закони.

По думите ѝ във всички данъчни закони са предвидени корекции от техническо естество, както и актуализация на санкциите и глобите. "Предвижда се много голяма част от глобите и имуществените санкции да бъдат актуализирани, тъй като те не са променяни още от приемането на самите данъчни закони през 2006 година", подчерта Петкова.

Законът за данъците върху доходите на физическите лица

- Първата мярка е увеличаване на размера на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания.

→ При едно дете в момента действащият размер за 2026 година е 6000 лева. Той се увеличава на 5000 евро. Разликата е 1932 евро.

→ При две деца размерът се увеличава от 12 000 лева на 8000 евро. Разликата е 1864 евро.

→ При три и повече деца размерът се увеличава от 18 000 лева на 11 000 евро. Разликата е 1796 евро.

→ За децата с увреждания увеличението е най-голямо - от 12 000 лева на 10 000 евро, като скокът е 3864 евро.

- Втората мярка за работещите семейства с деца, е въвеждането на данъчно облекчение за детско развитие - за разходи за здравни, образователни и спортни дейности на деца.

Действащите данъчни облекчения за деца и за деца с увреждания са безусловни. Те се приспадат от данъчната основа в нормативно определен размер, посочен в закона.

За разлика от тези две преференции, при новата преференция идеята е от годишната облагаема данъчна основа да се приспадат конкретни разходи, но те да бъдат документално обосновани. Тоест, разходите трябва да са свързани с детското развитие - например такси за участие в танци, езикови или други образователни курсове, както и разходи за спортни дейности.

Идеята е тези разходи да се приспадат от годишната данъчна основа на работещите родители. За едно дете е предвидено облекчение в размер на 2000 евро, за две деца - 4000 евро, а за три и повече деца - 6000 евро.

Извършените разходи трябва да бъдат документално доказани, но самите документите няма да се прилагат към годишната данъчна декларация, уточни Петкова. "Те трябва да са налични при проверка от Националната агенция за приходите. Идеята е да не се затрудняват нито правоимащите лица, нито НАП, когато е необходимо да бъде извършена проверка и доказване на разходите. Тази мярка всъщност има не само ефект за подпомагане на работещите родители, но и ефект за изсветляване на част от сивата икономика", уточни зам.-финансовият министър.

Законът за данъка върху добавената стойност

- Първата мярка е повишаване на прага за задължителна регистрация по ДДС от 51 130 евро на 75 000 евро. Доброволната регистрация по ДДС остава. Задължителната регистрация ще възниква при достигане на праг от 75 000 евро.

- Втората мярка е въвеждане на задължение за регистрация по ДДС при облагаеми доставки, свързани със земя и сгради. Тази мярка е насочена към предотвратяване на възможностите за укриване и недеклариране на ДДС.

- Третата мярка по ДДС е въвеждането на задължително електронно фактуриране за местните доставки. Съгласно европейска директива от 1 януари 2030 година задължително трябва да бъде въведено електронно фактуриране за трансграничните доставки. Голяма част от държавите членки вече са въвели електронно фактуриране и за местните доставки.

Мярката всъщност ще бъде приета сега чрез промени в законодателството, но реално ще започне да функционира от 2028 година, тъй като е необходимо изграждането на информационна платформа на НАП, чрез която да се верифицират издадените от доставчика фактури и да се потвърждава от получателя, че действително е реализирана съответната сделка.

Законът за корпоративното подоходно облагане

- Първата мярка е актуализиране на стойностния праг за данъчни дълготрайни материални и нематериални активи. В действащия Закон за корпоративното подоходно облагане прагът е 700 лева и не е променян дълги години. Предлагаме актуализиране на този праг, като той ще бъде 1000 евро. Идеята е активите на стойност до 1000 евро да не се амортизират, а да се отчитат директно като разход от предприятието.

Предвиден е преходен период за активите, които са на стойност над 700 лева, но са на стойност под 1000 евро и са включени в данъчния амортизационен план на предприятията, като е определено съответно как трябва да бъдат третирани.

- Втората мярка е повишаване на данъчната неутралност при пренасяне на загуби.

- Третата мярка е въвеждане на ускорена данъчна амортизация за технологии за изкуствен интелект, високопроизводителна компютърна техника и сървърна техника.

- Четвъртата мярка, която се предлага, е промяна в режима на ваучерите за храна на електронен носител. Съгласно действащата разпоредба за 2026 г. годишната квота за ваучерите за храна е определена в Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г. в размер на 818 млн. евро. Предлага се увеличаване на годишната квота на 1,5 млрд. евро.

Ваучерите, които могат да бъдат предоставени на едно лице, в момента са в размер на 200 лева или 102 евро. Предлага се размерът на месечния ваучер за храна да бъде 200 евро. Това, което се предлага след анализ на практиката на други държави членки на Европейския съюз, е облагане на ваучера със 7% данък - окончателен данък при източника.

В момента едно лице може да получи месечно ваучер за храна в максимален размер от 102 евро. При предлагания размер от 200 евро, след удържане на данъка от 7%, лицето ще може да получава максимално 186 евро месечно. Увеличението е с около 80 процента, но идеята на облагането е ваучерите да не се използват за избягване или отклонение от начисляването на данъци и осигуровки. Ваучерът остава освободен от социални осигуровки, но ще бъде облагаем с по-ниска ставка от 10%.

- Петата мярка, която се предлага, е актуализиране на режима за облагане на разходите в натура, свързани със собствени, наети или предоставени за ползване активи, които предприятието предоставя за лично ползване на управители, съдружници, директори и други лица. В момента ставката е 3%, а се предлага нейното увеличаване на 7%.

- Шестата мярка е облагане с данък върху свръхпечалбите за 2027 година. Предлага се да се обложат с данък свръхпечалбите на банките, презастрахователните дружества, търговците, извършващи стопанска дейност с не по-малко от пет обекта за търговия с храни, телекомуникационните компании, обменните бюра и дружествата за бързи кредити.

Предвижда се за 2027 година 90% от дължимия данък да бъде внесен като авансови вноски.

Законът за местните данъци и такси

Основната мярка е актуализиране на данъчните оценки, върху които се определят данъкът върху недвижимите имоти и другите данъци. Актуализираната оценка няма да се използва по отношение на определянето на такса битови отпадъци.

Предвижда се поетапно увеличение - за 2027 г. с 30%, за 2028 г. с 35% и за 2029 г. с 35%. Идеята е за три години да се постигне 100% увеличение на данъчната оценка.

По отношение на такса битови отпадъци се запазва действащата данъчна оценка, и то само в случаите, когато тя се използва като база за определяне на такса битови отпадъци.

Какви други промени в данъчните закони се предлагат - гледайте във видеото.

Редактор: Станимира Шикова