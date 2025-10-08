Синдикатите с предложения за данъчни реформи. Според идеите на КНСБ някои от налозите трябва да бъдат вдигнати, а хората на минимална работна заплата не трябва да плащат данък общ доход. Темата коментираха в ефира на “Твоят ден” по NOVA NEWS анализаторът в Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ Петър Мишев и икономистът доц. Косьо Стойчев.

“Предложението на КНСБ за данъчните облекчения се фокусира върху работещите семейства с деца. Сега по действащото законодателство има облекчение, което се ползва в края на годината. Нашето предложение е да бъдат увеличение размерите от 600 за едно дете на 1200 лева, за две деца от 1200 лева на 1800 и 2400 лева за три деца. Това ще има положителен ефект върху доходите на младите семейства, за да може да се стимулира и демографската ситуация, защото това е активна мярка в тази посока”, смята Мишев.

Доц. Стойчев сподели, че подкрепя тази идея. “Държавата не трябва да стои встрани и да се прави, че нищо не се случва при положение, че има крайна потребност от абсолютно всяко дете. Тя трябва да изпълни своя дял като подпомогне семействата - данъчната политика е един от основните инструменти за това”.

Според него ще бъдат поставени критерии по отношение на доходите на семействата, което е възможно да обезсмисли цялата мярка. “Може да се получи така, че да бъдат подкрепени само бедните семейства, които са с много нисък доход. За мен това е изкривяване на картината, не бива да се допуска”.

“Независимо какъв е социалният статус на едно семейство, то трябва да има опцията да се откаже от тази данъчна преференция, ако счита, че има изключително високи доходи. Но държавата не може да стои встрани и да не им го предложи. Тези принципи на изкривяване на секторна политика и данъчни добавки на база на лични доходи не бива да се допускат. Има дете - има облекчение, няма дете - няма облекчение. Водещ е човекът”, каза икономистът.

Доц. Стойчев е скептичен към идеята хората на минимална работна заплата да не плащат данък общ доход. “Има голям брой хора, които са много близо до минималния доход. В мига, в който идеята се получи на законова основа, ще направят така, че да получават минималния осигурителен доход автоматично. Не може да си гражданин, да имаш очаквания към страната и да нямаш никакви данъчни задължения към нея”.

По думите му ключът е битка със сивата икономика, със структурно слабите звена в заетостта, които са близо до минималната работна заплата и, които реално са на социална издръжка. “Осигуровките, които тези хора внасят, са толкова малко, че не покриват разходите за тяхното здравно обслужване. И сега по-богатите издържат по-бедните - това е хоризонтален принцип и той трябва да се запази. Но робинхудски решения от типа на това да вземем от богатите и да дадем на бедните работят трудни”, смята той.

“Нашето предложение е за всички и не е свързано с доходи. Семействата, които са с повече възможности, обикновено са по-образовани, и трябва да имат повече възможности. Не мога да каза, че това, което предлагаме, е робинхудско решение”, обясни Мишев.

Според него има рискове да се злоупотреби с това на хора, които са близо до минималната заплата, да не им се увеличат официално доходите, за да не плащат данък. “Но тази идея за въвеждане на минимален праг не е иновация. Има много други страни, които го прилагат като модел. Даваме си сметка,че това трябва да върви с активни мерки и борба срещу сивата икономика, защото знаем в колко сектори се използва този метод”.

“В противен случай не само ще се изкриви и ще се получи небалансираност между хората, които са редовни и си плащат, а и ефектът, който се очаква за бюджета, ще бъде по-негативен от изчисленията, които ще се направят”, допълни анализаторът.

