Снимка: БГНЕС
Решението беше взето на днешното заседание и предстои да бъде обнародвано
Централната избирателна комисия обяви Галя Стоянова Василева за народен представител от листата на ГЕРБ-СДС. Решението беше взето на днешното заседание на комисията и предстои да бъде обнародвано в „Държавен вестник“.
Василева заема мястото на народния представител Любен Дилов-син, който почина на 2 юни.
Поклонението пред паметта му ще се състои на 5 юни в столичния храм „Св. София“. Вчера Народното събрание почете с минута мълчание паметта на писателя и журналист, който си отиде на 61-годишна възраст след сериозно влошаване на здравословното състояние през последните седмици.
Освен като сценарист и журналист, той е активен участник в политическия живот на страната. Бил е народен представител в няколко парламента от ГЕРБ и съосновател и лидер на политическото движение „Гергьовден“.Редактор: Цветина Петкова
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