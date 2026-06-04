Централната избирателна комисия обяви Галя Стоянова Василева за народен представител от листата на ГЕРБ-СДС. Решението беше взето на днешното заседание на комисията и предстои да бъде обнародвано в „Държавен вестник“.

Василева заема мястото на народния представител Любен Дилов-син, който почина на 2 юни.

Поклонението пред паметта му ще се състои на 5 юни в столичния храм „Св. София“. Вчера Народното събрание почете с минута мълчание паметта на писателя и журналист, който си отиде на 61-годишна възраст след сериозно влошаване на здравословното състояние през последните седмици.

Отиде си Любен Дилов-син

Освен като сценарист и журналист, той е активен участник в политическия живот на страната. Бил е народен представител в няколко парламента от ГЕРБ и съосновател и лидер на политическото движение „Гергьовден“.

Редактор: Цветина Петкова