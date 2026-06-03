Народното събрание почете с минута мълчание паметта на писателя, журналист и народен представител от ГЕРБ Любен Дилов-син, който почина на 61-годишна възраст след сериозно влошаване на здравословното състояние през последните седмици.

Той бе сред най-разпознаваемите фигури в българския обществен и политически живот, като в последния състав на парламента не успя да положи клетва поради влошеното си състояние.

„Това е най-трудната процедура, която някога съм правил. Той беше много повече от народен представител - беше значим културен фактор в обществото, журналист и публицист. Като депутат не обичаше патетиката, затова и моето слово няма да бъде такова. Беше от хората, които караха тази зала да не се взема насериозно, този дух и стил трябва да бъде запазен в следващи парламенти. Да си спомняме за него, гледайки на живота по-ведро. Любо Дилов не обичаше мълчанието, но ще си позволя да поискам такова в негова памет“, каза от трибуната депутатът от ГЕРБ Тома Биков.

Отиде си Любен Дилов-син

Новината за кончината му бе съобщена от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който го определи като свой приятел и ярка обществена личност с изключително чувство за хумор и силна гражданска позиция. Дилов-син е избиран за народен представител девет пъти и е сред авторите и създателите на едни от най-популярните телевизионни формати в България.

Любен Дилов-син е роден на 19 ноември 1964 г. в София и е син на известния български писател фантаст Любен Дилов. Завършва журналистика в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, след което работи като редактор в редица печатни издания. През 90-те години се утвърждава като ключова фигура в създаването на едни от най-популярните телевизионни предавания в България, сред които „Ку ку“, „Каналето“, „Хъшове“ и „Шоуто на Слави“, оставили траен отпечатък върху българската телевизионна култура.

Освен като сценарист и журналист, той е активен участник в политическия живот на страната. Бил е народен представител в няколко парламента от ГЕРБ и съосновател и лидер на политическото движение „Гергьовден“. През годините Дилов-син се утвърждава и като коментатор и сатирик, известен със своя остър език, ироничен стил и характерно чувство за хумор.

Редактор: Цветина Петкова