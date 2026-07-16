Парламентарната група на „Прогресивна България“ защити позицията на България по отношение на войната в Украйна и участието в т.нар. Коалиция на желаещите, след като външният министър подписа в Киев декларация за готовност страната да засили участието си в инициативата.

На въпрос на NOVA на брифинг в Народното събрание председателят на парламентарната група Петър Витанов и заместник-председателят на парламентарната Комисия по здравеопазване Георги Илиев отрекоха България да блокира общоевропейски решения относно Украйна.

България подписа Киевската декларация в подкрепа на Украйна

Илиев подчерта, че позицията на управляващото мнозинство остава непроменена. „Mожем да засилим подкрепата към Украйна, но само според възможностите на България. Много ясно го каза министър-председателят още в началото на седмицата“, заяви Илиев.

От своя страна Витанов подчерта, че няма противоречие между изявленията на премиера и действията на външния министър. „България много ясно декларира, че няма да възпира общоевропейски решения“, каза депутатът.

Според него не може да се говори за разминаване между позициите на институциите. „Не е колизия изказването на министър-председателя и на външния министър, доколкото външният министър беше в Киев във връзка с разговори за затвърждаване и засилване на двустранното сътрудничество с Украйна в сферата на енергетиката“, обясни председателят на парламентарната група.

Той постави визитата в контекст, свързан с енергийната сигурност в региона. „Това е част от по-широкия разговор за развитието на партньорството. Става дума и за необходимостта Украйна да запълни своите газови хранилища, които са най-големите в Европа. Това беше причината министър Петкова да бъде в Украйна“, каза Витанов.

По отношение на подписаната декларация той подчерта, че документът няма обвързващ характер. „Декларации не се подписват в смисъла на международноправни договори. Това са политически, а не юридически документи“, заяви той.

Вълна от политически реакции у нас след като България подписа Киевската декларация

Витанов отбеляза още, че дипломатическите отношения и международните позиции често имат различни измерения. „Съвсем нормално е в дипломацията тя да бъде многопластова. През последните месеци за първи път България демонстрира гръбнак. Тя не блокира европейските решения, но има своя собствена позиция“, каза той.

Председателят на парламентарната група коментира и критиките, свързани с текста на декларацията и ролята на „Коалицията на желаещите“. „Бяхме обвинени за текста, който говори за засилена роля на Коалицията на желаещите. Но тези, които са прочели декларацията, може да видят, че става дума за периода след подписването на мирно споразумение. Такъв период все още няма“, посочи Витанов.

Той припомни, че по отношение на предоставянето на военна помощ българската позиция остава непроменена. „По отношение на Коалицията на желаещите и военните средства премиерът вече каза ясно - България няма възможност за такъв тип помощ“, заяви Витанов.

По думите му страната ще продължи да подкрепя европейските решения и Украйна в рамките на собствените си възможности, като същевременно защитава националния си интерес и независима външнополитическа линия.