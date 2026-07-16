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Инциднетът е станал при текущ основен ремонт
Част от сградата на съдебната палата в италианския град Болцано е рухнала в четвъртък сутринта. За щастие, инцидентът се е разминал без жертви.
В сградата се извършва основен ремонт. Срутила се е най-малко една четвърт от нея. Причините за случилото се все още не са известни.
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Редактор: Ивета Костадинова
Crolla parte del tribunale a Bolzano, nessun ferito. A cedere è stato un quarto dell'edificio che risale al ventennio. #ANSA pic.twitter.com/87CirGzxcu— Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) July 16, 2026
Източник: Габриела Големанска, БТА
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