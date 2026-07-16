Инциднетът е станал при текущ основен ремонт

Част от сградата на съдебната палата в италианския град Болцано е рухнала в четвъртък сутринта. За щастие, инцидентът се е разминал без жертви.

В сградата се извършва основен ремонт. Срутила се е най-малко една четвърт от нея. Причините за случилото се все още не са известни.

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Редактор: Ивета Костадинова
Източник: Габриела Големанска, БТА

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