Нивото на Дунав при Русе продължава да се понижава на фона на усложнената хидроложка обстановка по българския участък на реката. През последното денонощие е отчетен нов спад от два сантиметра, като водният стоеж вече е минус 123 сантиметра спрямо условната кота нула, съобщи кореспондентът на БТА в Русе Мартин Пенев.

Промени има и при останалите наблюдавани точки - при Лом, Оряхово и Никопол е регистриран спад от по един сантиметър. При Свищов нивото се задържа без промяна.

Нивото на Дунав при Русе спадна с още 3 см за денонощие

Ниските води продължават да създават затруднения за корабоплаването. От ИАППД уточняват, че ограниченията за газенето на плавателните съдове остават в сила по целия български участък на Дунав.

Допълнителен проблем има в района на остров Батин, където самоходен плавателен съд е заседнал в пясъците във фарватера на реката. Екипите продължават опитите да го освободят, а преминаването на други плавателни съдове през участъка е сериозно затруднено, съобщават от дирекция „Речен надзор“ в Русе към Изпълнителна агенция „Морска администрация“.

Очакванията са през следващите два дни ситуацията при Русе леко да се подобри. Прогнозата е нивото на Дунав да се повиши с около един сантиметър.

Редактор: Цветина Петкова