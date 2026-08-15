Рок групата „Конкурент“ отбелязва 40 години на сцената. По повод юбилея групата подготвя нов, 11-и албум, поредица от концерти в страната и голямо юбилейно шоу в София. Това разказа вокалистът, основател и фронтмен на „Конкурент“ Емил Анчев в ефира на „Събуди се“.

По думите му една от основните причини групата да остане заедно толкова дълго е дисциплината.„Трябва да има един човек, който да държи здраво нещата в своите ръце и да направи така, че всички хора около него, с претенции, с его и с какво ли не, да бъдат вкарани в правилния път и да правят това, което трябва – хубава музика, за да стигнем до 40 години“, каза Анчев.

Той подчерта, че в групата точността е от изключително значение. Дори закъснение от няколко минути може да има последствия. „В „Конкурент“ има желязна дисциплина. Музикантите трябва да бъдат точни. Който закъснее, след това отива на автогарата и се спуска по веригата“, разказа с усмивка фронтменът.

След четири десетилетия на сцената групата продължава да създава нова музика. Емил Анчев сподели, че днес „Конкурент“ има нужда от време не само за нови песни, но и за личния живот. „Трябва ни време да правим още нова и хубава музика като „Дай ми време“, но и малко повече време за себе си, защото покрай музиката и многото ангажименти личното ни време е много ограничено“, каза той.

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Това лято „Конкурент“ има почти всяка седмица концерти в различни градове в страната, които са своеобразно загряващо турне преди юбилея. През следващата година групата ще представя новия си албум, който носи името „Без милост“.

Кулминацията ще бъде голям концерт в София. Все още се уточнява дали той ще се проведе в зала или на открито. „Това е най-важното, защото всички тези неща искат голяма организация и доста време и нерви“, заяви Анчев.

Освен с юбилейните си концерти музикантите са ангажирани и с развитието на млади рок изпълнители. В края на август в Челопеч ще се проведе двудневният фестивал „Вълчата пътека“. Причината фестивалът да бъде разширен до два дни е огромният интерес към него. Над 70 млади групи са кандидатствали за участие. „Уникално е да видиш млади хора, които говорят само за авторска музика. Виждаш в някои от тях себе си отпреди 40 години. Искаме да им дадем път и малко повече светлина, защото това, което правят, е чудесно“, каза Анчев.

Фестивалът ще се проведе на 21 и 22 август в Челопеч. Входът е свободен, а победителите ще бъдат избрани от публиката, без жури.

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