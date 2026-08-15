"Употребата на фентанил в България вече е факт, а смъртността вследствие на наркотика се увеличава". Това заяви заместник-директорът на Агенция „Митници“ Стефан Бакалов в ефира на „Събуди се“.

По думите му ситуацията в България се различава от тази в САЩ. Там кризата с фентанила започва преди повече от 20 години, след дългогодишна употреба на опиоидни лекарства, предписвани с рецепта. Заради високото търсене наркотикът, произвеждан основно в Мексико и с прекурсори от Китай, постепенно навлиза на американския пазар.

„В България ситуацията е по-различна – фентанилът започна да се произвежда в България на базата на внесени прекурсори“, обясни Бакалов.

Той посочи, че търсенето на фентанил у нас се е увеличило на фона на недостига на хероин. Според него през 2022–2023 г. фентанилът започва все по-осезаемо да измества хероина, а масовата му употреба се наблюдава през периода 2023–2025 г.

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Бакалов подчерта, че за разлика от други наркотични вещества фентанилът е изключително мощен, а производствената му себестойност е ниска, което осигурява големи печалби за разпространителите.

Заместник-директорът на Агенция „Митници“ даде и примери за случаите, при които институциите са засичали наркотика. През 2024 г. митническите служители са задържали 200 литра фентанил, отклонен от фармацевтичната мрежа и предназначен за транзитен трафик. Наскоро ГДБОП разби и лаборатория за производство на фентанил. Той определи операцията като една от най-значимите в борбата с производството на наркотика.

Бакалов предупреди и за появата на нови опасни вещества. Сред тях са нитазените, които по думите му могат да бъдат до 100–150 пъти по-мощни от фентанила. От едно хапче могат да бъдат произведени над 100 дози.

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По думите му е необходимо да бъдат разработени повече програми в подкрепа на хората със зависимости. Той обърна внимание и на липсата на антидот, който може да спаси живота на човек при свръхдоза. „Това е антидот, който при вземане на свръхдоза или при допир с наркотичното вещество дава 2–3 минути, за да се спаси животът“, обясни Бакалов. Той посочи, че препаратът не е регистриран в България и не се предлага на пазара, като институциите от години се опитват да осигурят достъпа до него.

Бакалов призова и за по-голяма информираност сред децата и родителите за т.нар. спайкване – влагането на наркотични вещества в различни продукти. Според него именно за тези рискове трябва да се говори повече сред младите хора.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева