Българската агенция по безопасност на храните е спряла пратка от 11,6 тона чушки от Северна Македония, след като лабораторни изследвания са показали съдържание на пестицида форметанат над допустимите норми. Зеленчуците не са достигнали до българския пазар и са върнати на доставчика.

Пратката е преминала през ГКПП „Златарево“ и е била предназначена за фирма в Петрич. Проби от чушкиа са взети в рамките на засиления контрол на вносните плодове и зеленчуци, който Агенцията по храните започна в началото на август.

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Докато бъдат готови резултатите от лабораторните изследвания, всичките 11,6 тона чушки са били поставени под възбрана и съхранявани в хладилна камера при получателя. Така стоката не е могла да бъде пусната за продажба.

След като анализите установили прекомерно количество форметанат, БАБХ разпоредила цялата пратка да бъде върната. Със съдействието на Агенция „Митници“ зеленчуците са изпратени обратно в Северна Македония.

Засиленият контрол по границите продължава. До момента са изследвани общо 35 проби от пресни зеленчуци - 21 на „Златарево“ и 14 на „Гюешево“.

От тях 22 са от чушки, а останалите 13 - от домати. Проверените пратки са с произход Северна Македония, Косово и Албания. От 3 август БАБХ провежда и съвместни проверки с Комисията по стоковите борси и тържищата, НАП и МВР. Те са насочени към търговията с домати, чушки, праскови и дини както по граничните пунктове, така и във вътрешността на страната.

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Инспекторите проверяват откъде идва продукцията и дали произходът ѝ може да бъде проследен, качеството на плодовете и зеленчуците, етикетите и маркировките, както и придружаващите ги документи. Вземат се и проби за лабораторни изследвания.

На граничните пунктове освен документите и самите пратки се проверява и дали в продукцията има остатъци от пестициди над разрешените количества. От БАБХ посочват, че засиленият контрол върху пресните плодове и зеленчуци ще продължи, като целта е до пазара да бъдат допускани само продукти, които отговарят на изискванията за безопасност и качество.

Освен това инспектори откриха 100 кг агнешко месо и субпродукти без документи за произход при проверка на мандра и животновъден обект в село Сливница, община Кресна. Акцията е извършена от служители на ОДБХ - Благоевград със съдействието на полицията след получен сигнал.

При проверката на животновъдния обект са установени около 100 овце. За придвижването на животните не е било подадено необходимото уведомление в определения от закона срок. За нарушението е съставен акт.

Проверката продължила в регистриран обект за преработка на овче и козе мляко. Там инспекторите открили 55 кг агнешко месо и субпродукти, за които нямало документи за произход и задължителната маркировка.

Още 45 кг охладено агнешко месо са намерени в отделно помещение непосредствено до мандрата. И за него не са представени документи за произход и маркировка. Самото помещение не е част от регистрираната мандра и няма регистрация за работа с храни.

Инспекторите установили още, че на мястото няма регистриран и одобрен кланичен пункт. Липсвали и необходимите условия за съхраняване на месо, месни продукти и субпродукти.

Според БАБХ констатациите пораждат съмнения, че на мястото може да е извършвано нерегламентирано клане на животни и последващо съхраняване на месото в помещения, които не са предназначени и регистрирани за тази дейност.

На собственика са съставени два акта за административни нарушения. Цялото открито количество месо и субпродукти е забранено за реализация и е разпоредено да бъде изпратено за унищожаване.

От БАБХ посочват, че засилените проверки срещу нерегламентираното производство, клане, съхранение и продажба на храни продължават.

Редактор: Цветина Петкова