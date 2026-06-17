Над 277 тона стоки от трети държави не са допуснати в България през месец май. Това е резултат от официалния ветеринарен и фитосанитарен контрол, извършен от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) на осемте гранични контролно-пропускателни пункта. Общо 43 пратки са били спрени на границата.

Сред отхвърлените продукти от неживотински произход са пипер, домати и лимони, в които е установено наднормено съдържание на остатъчни вещества от пестициди. При фитосанитарния контрол са спрени и лозови листа поради забрана за внос в Европейския съюз (ЕС). Не са допуснати също плодове и зеленчуци заради несъответствия във фитосанитарните им сертификати.

БАБХ спря от продажба над половин тон храни в Хасково

В категорията на животинските продукти е забранен вносът на замразена риба, сладолед на прах, пчелен мед и млечни продукти.

За констатираните нарушения са регистрирани общо 29 уведомления в Системата за бързо оповестяване за храни и фуражи (RASFF) на Европейската комисия.

От Агенцията подчертават, че контролът по границите е постоянен. Целта е да не се допускат потенциално опасни храни и фуражи на територията на ЕС, за да се гарантира безопасността на хранителната верига и защитата на потребителите.

Редактор: Мария Барабашка