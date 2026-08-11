Двама младежи на 18 и 17 години са привлечени като обвиняеми за нападение над двама непалски граждани в Пловдив. Побоят бил заснет, а видеоклипът е открит в телефона на единия от обвиняемите при действията по разследването на убийството на 37-годишния Георги Кузев, съобщиха от Районната прокуратура в Пловдив.

Нападението е извършено около полунощ на 24 срещу 25 юли в района на кръстовището на булевардите „Руски“ и „Шести септември“. Според разследващите двамата младежи забелязали 33-годишен и 27-годишен граждани на Непал, които се намирали на стълби край тротоара. Насочили се към тях и започнали да ги удрят с ръце и крака по главите и телата.

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Преминаващи шофьори станали свидетели на случващото се и сигнализирали на телефон 112. На място пристигнали полиция и медицински екипи, а пострадалите били откарани в болница за преглед. По случая било образувано досъдебно производство.

Самоличността на предполагаемите извършители е установена на 10 август в хода на разследването на убийството на Георги Кузев, извършено на 4 август в района на Младежкия хълм. При процесуално-следствените действия в телефона на единия младеж разследващите открили видеозапис, документиращ нападението над двамата непалци.

Установено е също, че 18-годишният и 17-годишният са контактували с непълнолетните, обвинени за убийството на 37-годишния мъж.

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Прокуратурата обвинява двамата в причиняване в съучастие и по хулигански подбуди на леки телесни повреди на повече от един човек. Според държавното обвинение непълнолетният е могъл да разбира характера и значението на действията си и да ръководи постъпките си. 18-годишният е задържан за срок до 72 часа, а 17-годишният - до 48 часа. На 12 август прокуратурата ще поиска от съда и двамата да бъдат оставени за постоянно в ареста.

Редактор: Цветина Петкова