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Огнеборците полагат усилия да ограничат разпространението на пламъците
Пожар избухна в района на тополовградското село Българска поляна. Пламъците са обхванали сухи треви, но огънят е навлязъл и в горски масив.
В борбата със стихията участват осем противопожарни екипа. На терен работи и тежка техника. В гасенето е включен булдозер.
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Огнеборците полагат усилия да ограничат разпространението на пламъците и да овладеят пожара. Според пожарната огънят не застрашава близките населени места.Редактор: Цветина Петкова
Източник: БГНЕС
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