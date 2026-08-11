Пожар избухна в района на тополовградското село Българска поляна. Пламъците са обхванали сухи треви, но огънят е навлязъл и в горски масив.

В борбата със стихията участват осем противопожарни екипа. На терен работи и тежка техника. В гасенето е включен булдозер.

Пожар избухна в Пазарджишко, военен хеликоптер се включи в борбата с огъня

Огнеборците полагат усилия да ограничат разпространението на пламъците и да овладеят пожара. Според пожарната огънят не застрашава близките населени места.

Редактор: Цветина Петкова