Жълт код за опасни горещини обяви НИМХ за цялата територия на България в сряда, 12 август.

През нощта ще е предимно ясно и почти тихо. През деня ще бъде слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб, в Източна България - умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София - 34.

Продължават опасните горещини, жълт код за почти цялата страна и в четвъртък

В планините ще бъде слънчево. След обяд над масивите от западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа умерен, по най-високите части - временно силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27 градуса, на 2000 метра - около 19.

По Черноморието ще бъде слънчево и горещо. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 29 и 32 градуса, а на морската вода - 25-26. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца и още малко ще се повиши.

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Редактор: Цветина Петкова